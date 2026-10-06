Sondaggi politici: FdI torna ai livelli di luglio, Pd mai così in basso in 2 anni

Fratelli d'Italia rimane primo partito nazionale e torna ai livelli di luglio. Avs è l'unico partito che sale nel campo largo, dove il Pd crolla e registra livello più basso di consensi negli ultimi 2 anni. Futuro Nazionale , a sorpresa, scende per la prima volta. È quanto emerge dalla media dei sondaggi tra il 27 settembre e il 3 ottobre fatta da Termometro politico sulla base delle intenzioni di voto.

Male la sinistra con il Partito Democratico che tocca un nuovo minimo biennale al 20,3% e il Movimento 5 Stelle che scende sotto il 13% al 12,9%. Cresce, invece, Alleanza verdi e sinistra, al 6,4%: si tratta dell'unico progresso nel campo largo. Italia viva di Matteo Renzi è ferma al 2,4% e +Europa arretra all’1,5%. Fuori dai poli Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,1%.

Il lunedì, come di consueto, è la giornata in cui il Tg La7 diffonde il sondaggio Swg con le intenzioni di voto. Oggi 5 ottobre Fratelli d'Italia sale al 27,7% con una crescita dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. In ascesa anche il Pd, che passa dal 20,6% al 20,7%. Il M5S scende dal 12,8% al 12,6%. Futuro Nazionale cala dall'8% al 7,8%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e arriva all'8,1%. AVS è stabile al 6,6% mentre la Lega cresce e arriva al 5,2%. Più staccate Azione (3,1%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,6%), Noi Moderati (1%) e Avanti Psi (1%).