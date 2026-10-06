Roberto Speranza, clamoroso sfondone nel suo libro: occhio all'errore

E sopra, in bella vista, il clamoroso strafalcione: "Articolo 2". Peccato però che l'articolo in questione sia l'11. Stando a quanto riportato sul sito di Nicola Porro, risulta che nella versione elettronica acquistabile su Amazon lo sfondone sia stato corretto (ma negli estratti sugli altri siti di vendita no, è ancora ben visibile l’errore). D'altronde Speranza non è nuovo a scivoloni di questo tipo. Era già successo con il suo precedente libro Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute (edito da Feltrinelli). Quest'ultimo fu scritto durante l'estate del 2020 e annunciato a settembre, con un'uscita prevista per il 22 ottobre dello stesso anno, per raccontare l'esperienza della prima ondata.