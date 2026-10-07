L'aria che tira, Silenzi contro Ilaria Salis: "C'è chi vuole incendiare l'Europa e lei non condanna"

Animi caldi a L'aria che tira, su La7, dove nel corso dell'ultima puntata è andato in scena un duro scontro tra Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberilibri, e l'eurodeputata Ilaria Salis. Il tema del dibattito sono le proteste degli studenti francesi, che stanno mettendo a ferro e fuoco le città transalpine.

"Io credo che sia importante essere nelle piazze al fianco degli studenti e quello che abbiamo visto è stata una repressione smisurata", dice Salis. Parole gravi, come sottolinea Silenzi, che riflettono una tendenza sempre più evidente tra i movimenti di sinistra europei: "La questione della Salis è molto chiara. Riflette perfettamente la situazione francese e in parte quella spagnola. Cioè, la sinistra sta andando verso un radicalismo sempre più pronunciato". E ancora: "Sappiamo che Avs non ha grandi problemi con la violenza. Lasciamo stare il caso della Salis che è noto a tutti...". Ilaria lo interrompe: "Lei sta strumentalizzando, sta attaccando... Non posso permetterle di finire il discorso in questo modo". La verità fa male e Salis preferisce non sentirla.