L'aria che tira, Silenzi contro Ilaria Salis: "C'è chi vuole incendiare l'Europa e lei non condanna"

Animi caldi a L'aria che tira, su La7, dove nel corso dell'ultima puntata è andato in scena un duro scontro tra Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberilibri, e l'eurodeputata Ilaria Salis. Il tema del dibattito sono le proteste degli studenti francesi, che stanno mettendo a ferro e fuoco le città transalpine.
"Io credo che sia importante essere nelle piazze al fianco degli studenti e quello che abbiamo visto è stata una repressione smisurata", dice Salis. Parole gravi, come sottolinea Silenzi, che riflettono una tendenza sempre più evidente tra i movimenti di sinistra europei: "La questione della Salis è molto chiara. Riflette perfettamente la situazione francese e in parte quella spagnola. Cioè, la sinistra sta andando verso un radicalismo sempre più pronunciato". E ancora: "Sappiamo che Avs non ha grandi problemi con la violenza. Lasciamo stare il caso della Salis che è noto a tutti...". Ilaria lo interrompe: "Lei sta strumentalizzando, sta attaccando... Non posso permetterle di finire il discorso in questo modo". La verità fa male e Salis preferisce non sentirla.
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Il dibattito torna sulla Francia: "C'è un partito organizzato - dice Silenzi - che ha più del 16%, che è quello di Jean-Luc Mélenchon, che fa leva sugli istinti peggiori di una parte di persone che sicuramente vivono un disagio, ma soprattutto di quelle seconde generazioni islamiche, arabe, musulmane, che stanno in tutte le periferie delle grandi città francesi e che sono una bomba a orologeria". E poi: "Mélenchon cerca di incendiare la Francia, perché in questo modo è l'unica speranza che lui ha per aumentare il proprio consenso. E gente come Ilaria Salis e come tanti altri nella sinistra italiana, francese, spagnola e più europee in generale non possono condannare quella prospettiva, perché quella è la loro prospettiva".
La Salis lo interrompe ancora: "Non posso sentirla parlare così". Alla fine però gli dà ragione: "Sostengono istanze giuste, fanno bene!". "Ma mettono a ferro e fuoco un Paese! Non si può fare", prova a farle notare Silenzi. Parole al vento...
Guarda lo scontro tra Michele Silenzi e Ilaria Salis a L'aria che tira su La7