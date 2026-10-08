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Sondaggio Youtrend, Futuro Nazionale frena ancora: quanto perde Vannacci

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giovedì 8 ottobre 2026
Sondaggio Youtrend, Futuro Nazionale frena ancora: quanto perde Vannacci

2' di lettura

"Fratelli d'Italia sale al 27,0% (+0,5 punti rispetto al 24 settembre), mentre il Partito Democratico scende al 20,4% (-0,7). Il Movimento 5 Stelle è al 13,5% (+0,3), Futuro Nazionale si conferma quarta forza al 7,8% (-0,3), davanti a Forza Italia al 7,4% (+0,1). La Lega scende al 4,8% (-0,3) e Noi Moderati è stabile all'1,0%. Il blocco di governo (FdI, FI, Lega, NM) si colloca al 40,2%, che sale al 48,0% sommando Futuro Nazionale. Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,8% (-0,1).

L'area giallorossa (PD, M5S, AVS) si attesta al 39,7%, che sale al 43,7% includendo Italia Viva e +Europa: un livello superiore al blocco di governo, ma inferiore all'insieme di centrodestra e Futuro Nazionale. Nell'area centrista Azione è al 3,3% (-0,1), Italia Viva al 2,5% (+0,3), +Europa all'1,5% (-0,1), Ora! all'1,2% (+0,1) e il Partito Liberaldemocratico all'1,1% (=). L'area degli astenuti e indecisi sale al 35,1% (+1,0)". È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24.

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Lo si legge in una nota. "Il giudizio sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è positivo per il 35% degli italiani (+2 rispetto al 24 settembre) e negativo per il 61% (+2), mentre chi non si esprime scende al 4% (-4). Il saldo resta negativo di 26 punti, invariato: il calo degli indecisi si distribuisce in modo uniforme fra i due fronti. La frattura politica è netta: tra gli elettori di centrodestra il 94% dà un giudizio positivo, mentre nel Campo Largo i negativi arrivano al 93% e fra gli elettori dell'area centrista al 91%. Più diviso l'elettorato di Futuro Nazionale (54% positivi, 46% negativi), che si distingue dal resto dell'area di destra. Fra indecisi e astenuti prevalgono i giudizi negativi (67%)", conclude la nota.

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