Sondaggio Youtrend, Futuro Nazionale frena ancora: quanto perde Vannacci

"Fratelli d'Italia sale al 27,0% (+0,5 punti rispetto al 24 settembre), mentre il Partito Democratico scende al 20,4% (-0,7). Il Movimento 5 Stelle è al 13,5% (+0,3), Futuro Nazionale si conferma quarta forza al 7,8% (-0,3), davanti a Forza Italia al 7,4% (+0,1). La Lega scende al 4,8% (-0,3) e Noi Moderati è stabile all'1,0%. Il blocco di governo (FdI, FI, Lega, NM) si colloca al 40,2%, che sale al 48,0% sommando Futuro Nazionale. Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,8% (-0,1).

L'area giallorossa (PD, M5S, AVS) si attesta al 39,7%, che sale al 43,7% includendo Italia Viva e +Europa: un livello superiore al blocco di governo, ma inferiore all'insieme di centrodestra e Futuro Nazionale. Nell'area centrista Azione è al 3,3% (-0,1), Italia Viva al 2,5% (+0,3), +Europa all'1,5% (-0,1), Ora! all'1,2% (+0,1) e il Partito Liberaldemocratico all'1,1% (=). L'area degli astenuti e indecisi sale al 35,1% (+1,0)". È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24.