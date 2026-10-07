Sondaggio Noto: centrodestra avanti sul campo largo, FdI al 28%, Pd sotto al 20%

Il sondaggio vede il partito di Giorgia Meloni al 28% con una crescita dello 0,3% rispetto alla rilevazione del 22 settembre. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein perde lo 0,5% e si attesta al 19,5% . Fermo al 12,5% il Movimento 5 Stelle. Forza Italia torna a essere la quarta forza politica del Paese con il 6,9% delle preferenze, seguito da Futuro Nazionale che scende dello 0,3% e si attesta al 6,7% . Segue la Lega al 6%.

Non si ferma la corsa di Fratelli d'Italia che continua a crescere nei sondaggi politici e spinge tutta la coalizione di centrodestra. A sinistra il Pd crolla sotto il 20%, mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile. A sorpresa scende anche Futuro Nazionale di Vannacci. È quanto emerge dall'ultima rilevazione dell'istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani.

Alleanza Verdi Sinistra cresce di mezzo punto e raggiunge il 6,5%. Azione-Liberal democratici-Spazio pubblico cede lo 0,5% ed è al 4%, Italia viva-Casa riformista con Più Europa sono al 2,5% in calo dello 0,4%. Noi moderati è all'1,4% (-0,1%), Progetto civico-Avanti Psi è all'1,5% (+0,2%), Sud chiama Nord insieme a Civici è stabile all'1,1%.

Dando un'occhiata alle coalizioni, il centrodestra sale al 43,4% con una crescita dell'1,1% e supera il campo largo che cresce di un solo decimale e si attesta al 42,8%. La stima dell'affluenza resta al 62% come nella scorsa rilevazione.