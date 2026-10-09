Piazzapulita, anche Lagioia stronca Schlein e Conte: "Non vado a votare", Formigli di sasso

Ospite nello studio di Piazzapulita, programma di attualità e approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli, nell’ultima puntata è intervenuto anche Nicola Lagioia, scrittore, giornalista culturale e conduttore radiofonico. Lagioia ha commentato le posizioni della sinistra italiana e del campo largo in vista delle prossime elezioni politiche del 2027 che potrebbero confermare l’attuale maggioranza o ribaltare la guida del Paese. Formigli gli chiede: “Abbiamo visto la sinistra che scende in piazza per chiedere più diritti per la scuola, più diritti per la casa etc., poi arriva la destra e passa all'incasso. Non è un paradosso? Queste non sono battaglie sociali su cui di solito la sinistra vinceva?”.

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Lagioia fa un quadro ampio e dichiara: “L’ingiustizia sociale si è allargata sia nei paesi governati dalla destra che dalla sinistra. La sinistra di questi anni non è stata in grado di agire sulla questione della giustizia sociale. E sia la sinistra che la destra sono seduti su una bomba, che è il cambiamento climatico. Mi sembra incredibile che la sinistra non si sia intestata neanche la battaglia delle battaglie dopo quest’estate torrida in cui anche il più scettico si sta ricredendo".

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Riguardo le primarie del campo largo, lo scrittore poi aggiunge una nota di sfiducia: "Se fanno le primarie, non andrò a votare. Mi sembra che si getti sull’elettore una questione che non sono riusciti a risolvere loro. Vorrei un leader e un programma e a quel punto decido se votarlo o meno. Non è un grande segnale".

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