Schlein, "un complotto contro di lei": il pranzo Conte-Bonelli e il patto della lenticchia

Non c’è ancora il tavolo del programma, ma in compenso un altro tavolo, ieri, ha fatto discutere il centrosinistra. Un desco vero, al ristorante di Montecitorio. È qui che si sono seduti, uno accanto all’altro, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli. L’idea («estemporanea», precisano i convitati) nasce a margine del voto di fiducia sulla legge elettorale.

Conte e Bonelli sono seduti su un divanetto. Parlano, come accade spesso tra loro e con Schlein. Decidono di pranzare insieme. Chiamano anche Nicola Fratoianni, ma il leader di Sinistra Italiana declina perché ha già mangiato alla buvette e deve andare in commissione Esteri. Si dirigono, così, verso il ristorante solo Conte e Bonelli. Menù: zuppa di lenticchie. Il pranzo dura circa un’ora e dieci. Ma anche questa volta (non è la prima, no) fanno notizia gli assenti. Non c’è, infatti, la segretaria del Pd, Elly Schlein, che pure si trovava alla Camera dei deputati per il voto sulla legge elettorale.

In un momento normale, non ci sarebbe niente di strano.

Il problema è che al Nazareno, da alcuni giorni, si è alzata decisamente la guardia: nei confronti degli alleati, ma anche dei propri dirigenti, diciamo nei confronti di tutti. Si temono e si sospettano dappertutto trame e operazioni contro Schlein. Del resto, la realtà ha dato più di qualche elemento oggettivo per essere sulla difensiva. Da ultimo la scelta di Conte di rilevare un incontro con la segretaria che doveva rimanere riservato, quello nel quale si è detto disponibile a un passo indietro per un terzo nome (Roberto Gualtieri). Ovvio che, in un momento come questo, con Schlein e Conte che ancora non si parlano, il pranzo a due Conte e Bonelli ha alimentato nuovi sospetti. O perlomeno qualche fastidio. E questo nonostante il co-portavoce di Avs sia, da sempre, tra i più unitari, instancabile nel spegnere le tensioni e cercare di mettere tutti insieme.