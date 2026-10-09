Avs benedice il tribunale islamico: Pd muto, la Procura indaga



La Procura di Padova ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla Camera arbitrale islamica italiana, costituitasi nella città veneta su iniziativa dell’avvocato Omar Vanin. Al momento nel fascicolo non ci sono né indagati né ipotesi di reato, ma le indagini per verificare la regolarità di quanto sta accadendo sono partite. «Svolgeremo come sempre i compiti che la legge ci affida, svolgendo i doverosi accertamenti», ha spiegato il procuratore Angelantonio Racanelli. Un’iniziativa che ha raccolto il placet anche del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Ho piena fiducia nella magistratura padovana che svolgerà le indagini dovute».

In attesa di capire a cosa porteranno gli accertamenti, non si placa la tempesta politica che, con la sola eccezione di Italia Viva, ha visto la sinistra tenere un atteggiamento di timida accondiscendenza con l’iniziativa padovana. Anzi. La capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella, ha spiegato che «non è estraneo alle nostre pratiche giuridiche ricorrere a sedi esterne ai tribunali per dirimere controversie. Non credo dunque che vadano represse iniziative come quelle del centro islamico di Padova».