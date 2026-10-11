Angelo Bonelli, la domanda che lo manda in tilt: figuraccia clamorosa

Prometti, prometti, ma poi quando ti chiedono come finanzierai le tue promesse cadi dal pero. Questo è, in estrema sintesi, quanto accaduto ad Angelo Bonelli a margine della conferenza stampa con gli altri leader del campo largo. Insomma, dove li prendono tutti sti soldi? "L'aliquota IRPEF che costa 22 miliardi. Dove prendete questi soldi? Sono tanti", la domanda di un cronista al co-portaavoce dei Verdi e membro di spicco del campo largo. "La nostra copertura deriva da una introduzione di una patrimoniale...", la replica del compagno Bonelli.

"La patrimoniale però non ce la fa ad arrivare a 22 miliardi di copertura, mi scusi", gli ha fatto notare il giornalista. "Dove lo ha letto lei questo, mi scusi?", si è indispettito il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. "Lo avete detto anche voi", "No non lo abbiamo detto anche noi. E se lei non ha partecipato alla conferenza stampa...", "L'ho guardata. E avete parlato anche di recuperare i soldi dall'evasione fiscale, ma per farlo ci vogliono anni. Quindi al momento non ci sono le coperture".