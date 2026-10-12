Il piano di Casini: un passo indietro per puntare al Quirinale

Provaci ancora, Pierfurby, come lo ribattezzò Francesco Cossiga, democristiano e presidente della Repubblica. Se il casino è grande sotto il cielo, la situazione è eccellente, insegnava Mao Zedong. Casini lo sa e tenta la mossa del cavallo (di razza): un passo a lato, destra o sinistra per lui non ha mai fatto grande differenza, per farne poi due decisi davanti. Verso il Colle più alto, si potrebbe azzardare.

Cosa domandi a me, che ormai sono nel sarcofago?, è la risposta standard che l’ex presidente della Camera ha sempre tenuto pronta nell’ultimo decennio per chi gli chiedesse di sbilanciarsi su qualche nodo rognoso della politica. Nessuno gli ha mai creduto, ma la simpatia innata del personaggio e la consapevolezza di trovarsi di fronte a una lenza che già bazzicava i banchi di Montecitorio quando il cronista medio era ancora sui banchi di scuola, scoraggiava ogni replica. Insomma, parla lui, quando vuole; e ieri il fondatore dell’Udc ha usato il Corriere della Sera per annunciare il proprio ritiro dalla politica, o meglio dal Parlamento, dove entrò nel 1983, per restarvi fino al 2027, in tutto 44 anni.

Quarantaquattro nella cabala napoletana sono i cancelli, la prigione; quella di Pierfurby è stata dorata. Tanto che, più che un ritiro, quello paventato da Casini è interpretato da molti come un rilancio. «Al Quirinale non ci si candida, si viene eletti», precisa con austerità istituzionale l’interessato, non dimenticando l’omaggio a Sergio Mattarella, con quel sibillino «come dimostra la storia della Repubblica». Non siamo tendenziosi, il giovane vecchio democristiano conosce a menadito il linguaggio e gli equilibri della politica; per questo è doveroso, in un’occasione tanto importante, leggere ogni su parola con quella lente. E così facendo, gli indizi del piano Q dell’ex terza carica dello Stato, eletto nelle ultime due legislature come indipendente nelle liste del Pd e che ruppe, politicamente ma non umanamente, con Silvio Berlusconi nel 2008, per non farsi fagocitare dal Partito delle Libertà, si trovano piuttosto agevolmente.