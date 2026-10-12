Giorgia Meloni, il delirio di Angelo Bonelli: "Una visione colonialista"

Nuovo giorno, altro delirio dei compagni. "Giorgia Meloni dice che in Africa bisogna esserci per non lasciare ad altri un'opportunità 'soprattutto nostra'. Più chiaro di così: L'obiettivo è la colonizzazione delle risorse naturali africane, a partire da gas e petrolio, non si guarda all'Africa come a un interlocutore alla pari, ma come a uno spazio da presidiare, con Eni a dettare la linea". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"È una scelta di campo precisa - ha sottolineato il co-portavoce dei Verdi - il governo non stanzia risorse per la cooperazione, ignora i 1.800 miliardi di debito che tengono in ostaggio il continente e sfrutta il richiamo a Mattei per coprire una strategia predatoria e neo coloniale. Quello che continua a preoccupare è l'opacità totale: nessuna chiarezza nella governance dei fondi, nessuna trasparenza sulle misure di mitigazione dei rischi ambientali e sociali, nessuna garanzia sull'utilizzo delle risorse", ha sottolineato Bonelli.