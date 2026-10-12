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Giorgia Meloni, il delirio di Angelo Bonelli: "Una visione colonialista"

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lunedì 12 ottobre 2026
Giorgia Meloni, il delirio di Angelo Bonelli: "Una visione colonialista"

1' di lettura

Nuovo giorno, altro delirio dei compagni. "Giorgia Meloni dice che in Africa bisogna esserci per non lasciare ad altri un'opportunità 'soprattutto nostra'. Più chiaro di così: L'obiettivo è la colonizzazione delle risorse naturali africane, a partire da gas e petrolio, non si guarda all'Africa come a un interlocutore alla pari, ma come a uno spazio da presidiare, con Eni a dettare la linea". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. 

una scelta di campo precisa - ha sottolineato il co-portavoce dei Verdi - il governo non stanzia risorse per la cooperazione, ignora i 1.800 miliardi di debito che tengono in ostaggio il continente e sfrutta il richiamo a Mattei per coprire una strategia predatoria e neo coloniale. Quello che continua a preoccupare è l'opacità totale: nessuna chiarezza nella governance dei fondi, nessuna trasparenza sulle misure di mitigazione dei rischi ambientali e sociali, nessuna garanzia sull'utilizzo delle risorse", ha sottolineato Bonelli.

Angelo Bonelli, la domanda che lo manda in tilt: figuraccia clamorosa

Prometti, prometti, ma poi quando ti chiedono come finanzierai le tue promesse cadi dal pero. Questo è, in estrem...

"Questo - ha concluso - non è un piano per il futuro dell'Africa, ma un ritorno al passato: al neocolonialismo energetico travestito da cooperazione. Noi non ci stiamo. Chiediamo trasparenza, giustizia climatica e una vera partnership con i Paesi africani, fondata sul rispetto, non sull'interesse economico unilaterale". 

Bonelli balbetta con il giornalista: "Dove l'ha letto lei, scusi?"

Che le coperture finanziarie siano il problema del Campo largo, è cosa nota. Nel senso: va bene promettere, ma co...
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giorgia meloni

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