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Sondaggio supermedia, boom-FdI e crollo vertiginoso del Pd: Vannacci in caduta libera

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lunedì 12 ottobre 2026
Sondaggio supermedia, boom-FdI e crollo vertiginoso del Pd: Vannacci in caduta libera

1' di lettura

A pochi giorni dall'approvazione della nuova legge elettorale e poco dopo che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha apposto la sua firma al cosiddetto Stabilucum, ecco la supermedia pubblicato da Sky Tg24 Insider sulle liste dei vari partiti italiani. E, come al solito, si tratta di una doccia gelata per la sinistra. Fratelli d'Italia, infatti, continua a essere il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione guidata da Giorgia Meloni, nelle ultime due settimane, registra un incremento dello 0,3% e si attesta così al 27,3%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in leggera flessione: dello 0,1%. La formazione politica guidata da Antonio Tajani cala così al 7,3%. Stabile, invece, la Lega di Matteo Salvini al 5,6%. 

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein perde addirittura lo 0,8% e crolla così al 20%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte conquista lo 0,2% e si attesta così al 12,8%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Avs conquista lo 0,1% e in questo modo sale al 6,6%.

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Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, Futuro Nazionale perde ancora consensi. Roberto Vannacci cala dello 0,2% e si attesta così al 7,6%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,1%), Più Europa all'1,7% (+0,1%) e Noi Moderati stabile all'1,1%.

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