Immigrazione, Meloni asfalta la sinistra: "L'alternativa alle porte aperte è sempre esistita"

"L'alternativa all’accoglienza indiscriminata è sempre esistita". A scriverlo è il profilo ufficiale di Fratelli d'Italia, riprendendo le parole della premier Giorgia Meloni nel suo intervento in Senato in vista del Consiglio Ue. "Per anni - si legge ancora -, i governi di sinistra hanno scelto di non perseguirla. Noi abbiamo dimostrato che contrastare l’immigrazione clandestina è possibile. E continueremo a farlo, senza mai abbassare la guardia".

Il 15-16 ottobre i leader dei Paesi dell'Unione si riuniranno a Bruxelles per discutere, tra gli altri temi, di migrazione. "Il Consiglio europeo avrà una discussione strategica sul governo dei flussi migratori", ha detto Meloni in Aula. "Ho rivendicato molte volte in quest'aula come l'approccio europeo sul tema sia cambiato in questi anni in modo significativo. All'inizio in molti consideravano impossibile che temi come concentrarsi sulla prevenzione delle partenze piuttosto che sulla gestione degli arrivi, rafforzare la dimensione esterna, costruire partenariati con le relazioni di origine di transito, rendere più efficaci i rimpatri, sviluppare soluzioni innovative potessero diventare parte ordinaria del dibattito europeo. Ma così è stato e questo cambio di approccio al quale l'Italia ha dato un contributo decisivo sta producendo risultati concreti".