L'aria che tira, Vannacci bombarda: "Dove l'hanno vista", Parenzo ammutolisce

"Anche qui al Parlamento europeo si è parlato di casa, con l' Affordable Housing Act che non piace né a destra né a sinistra. Qual è la sua idea su quanto successo a Parigi? La sinistra ha chiesto di aprire una commissione d'inchiesta sulle violenze che la polizia avrebbe utilizzato per fermare le proteste…".

Parenzo se la ride ma l'europarlamentare di FN è già proiettato alla polemica, quella vera: "Quello che vedo è che in Spagna stanno per approvare un attacco alla proprietà privata. Le case, in quasi tutta Europa e soprattutto in Italia, i cittadini le comprano e le affittano, la proprietà privata è garantita dalla Costituzione. Ognuno con i propri risparmi fa ciò che vuole, se compra una casa perché ne ha bisogno o la vuole affittare. Poi in programma noi abbiamo la costruzione delle case popolari e i mutui tricolore, pensati per le famiglie numerose".