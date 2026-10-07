L'aria che tira, Vannacci bombarda: "Dove l'hanno vista", Parenzo ammutolisce

"Anche qui al Parlamento europeo si è parlato di casa, con l'Affordable Housing Act che non piace né a destra né a sinistra. Qual è la sua idea su quanto successo a Parigi? La sinistra ha chiesto di aprire una commissione d'inchiesta sulle violenze che la polizia avrebbe utilizzato per fermare le proteste…".
Ludovica Ciriello, inviata de L'aria che tira all'Europarlamento, prova a instradare l'intervista a Roberto Vannacci nella giusta direzione. Ma il generale, leader di Futuro nazionale, vede negli studi di La7 il conduttore David Parenzo e non resiste.
"Intanto saluto Parenzo. Io sarei venuto in studio ma la davano a manifestare nelle strade francesi ultimamente, per quello ci ho ripensato. L'hanno vista tra gli studenti, l'hanno scambiato per uno studente fuori corso…"
Pedro Sánchez sconfitto sugli sfratti. Ora è lui che può ritrovarsi per stradaI due decreti legge con cui il governo di Pedro Sanchez voleva rispondere all’emergenza abitativa sono stati affos...
Parenzo se la ride ma l'europarlamentare di FN è già proiettato alla polemica, quella vera: "Quello che vedo è che in Spagna stanno per approvare un attacco alla proprietà privata. Le case, in quasi tutta Europa e soprattutto in Italia, i cittadini le comprano e le affittano, la proprietà privata è garantita dalla Costituzione. Ognuno con i propri risparmi fa ciò che vuole, se compra una casa perché ne ha bisogno o la vuole affittare. Poi in programma noi abbiamo la costruzione delle case popolari e i mutui tricolore, pensati per le famiglie numerose".
Ilaria Salis tira fuori le chiavi, delirio comunista all'Europarlamento: "Adesso basta!"Sì alle occupazioni, no agli affitti. Ilaria Salis scambia l'aula dell'Europarlamento per la saletta di u...
La misura allo studio in Spagna "è una deriva comunista e populista, non servirà a calmierare il problema delle case quando invece si dovrebbe facilitare la disponibilità delle case da parte dei privati. Se io non posso mandare via un inquilino secondo i termini di contratto, io quella casa non la affitto".
Vannacci, Parenzo e la Francia: guarda qui il video di L'aria che tira su La7