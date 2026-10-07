Libero logo
Abbonamento Digitale

L'aria che tira, Vannacci bombarda: "Dove l'hanno vista", Parenzo ammutolisce

mercoledì 7 ottobre 2026
L'aria che tira, Vannacci bombarda: "Dove l'hanno vista", Parenzo ammutolisce

2' di lettura

"Anche qui al Parlamento europeo si è parlato di casa, con l'Affordable Housing Act che non piace né a destra né a sinistra. Qual è la sua idea su quanto successo a Parigi? La sinistra ha chiesto di aprire una commissione d'inchiesta sulle violenze che la polizia avrebbe utilizzato per fermare le proteste…".

Ludovica Ciriello, inviata de L'aria che tira all'Europarlamento, prova a instradare l'intervista a Roberto Vannacci nella giusta direzione. Ma il generale, leader di Futuro nazionale, vede negli studi di La7 il conduttore David Parenzo e non resiste.

"Intanto saluto Parenzo. Io sarei venuto in studio ma la davano a manifestare nelle strade francesi ultimamente, per quello ci ho ripensato. L'hanno vista tra gli studenti, l'hanno scambiato per uno studente fuori corso…"

Pedro Sánchez sconfitto sugli sfratti. Ora è lui che può ritrovarsi per strada

I due decreti legge con cui il governo di Pedro Sanchez voleva rispondere all’emergenza abitativa sono stati affos...

Parenzo se la ride ma l'europarlamentare di FN è già proiettato alla polemica, quella vera: "Quello che vedo è che in Spagna stanno per approvare un attacco alla proprietà privata. Le case, in quasi tutta Europa e soprattutto in Italia, i cittadini le comprano e le affittano, la proprietà privata è garantita dalla Costituzione. Ognuno con i propri risparmi fa ciò che vuole, se compra una casa perché ne ha bisogno o la vuole affittare. Poi in programma noi abbiamo la costruzione delle case popolari e i mutui tricolore, pensati per le famiglie numerose". 

Ilaria Salis tira fuori le chiavi, delirio comunista all'Europarlamento: "Adesso basta!"

Sì alle occupazioni, no agli affitti. Ilaria Salis scambia l'aula dell'Europarlamento per la saletta di u...

La misura allo studio in Spagna "è una deriva comunista e populista, non servirà a calmierare il problema delle case quando invece si dovrebbe facilitare la disponibilità delle case da parte dei privati. Se io non posso mandare via un inquilino secondo i termini di contratto, io quella casa non la affitto". 

Vannacci, Parenzo e la Francia: guarda qui il video di L'aria che tira su La7

tag
l'aria che tira
david parenzo
roberto vannacci
futuro nazionale
affordable housing act

In collegamento... Elena Testi aggredita e costretta a indossare velo e gonna: paura per l'inviata di La7

Il caso-Campania Roberto Vannacci, colpo di scena in Campania: l'ex Pd passa a Futuro Nazionale

Su La7 L'aria che tira, Silenzi contro Ilaria Salis: "C'è chi vuole incendiare l'Europa e lei non condanna"

ti potrebbero interessare

Elena Testi aggredita e costretta a indossare velo e gonna: paura per l'inviata di La7

Elena Testi aggredita e costretta a indossare velo e gonna: paura per l'inviata di La7

DiMartedì, Luca e Paolo sfottono Conte: "Te c'hanno mai mannato?", esplode il caso

DiMartedì, Luca e Paolo sfottono Conte: "Te c'hanno mai mannato?", esplode il caso

Realpolitik, Provenzano umiliato: "Nel dubbio lo fate", che roba è il Pd

Realpolitik, Provenzano umiliato: "Nel dubbio lo fate", che roba è il Pd

Claudio Brigliadori
Roberto Benigni, le balle su San Francesco battute da Gerry Scotti

Roberto Benigni, le balle su San Francesco battute da Gerry Scotti

Antonio Socci