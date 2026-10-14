La grillina Maiorino smascherata da Meloni: "Perché siete così arrabbiati"

Giorgia Meloni replica al Movimento 5 Stelle. In occasione della discussione generale sulle comunicazioni rese nell’Aula del Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier replica alle accuse. Al centro la legge elettorale. "Una cosa gliela dico sulle preferenze, senatrice Maiorino: ma se le preferenze vi piacciono così tanto, perché non le avete messe quando eravate al governo? - tuona la leader di Fratelli d'Italia - Perché vede, io penso che sia molto chiara la ragione per la quale siete così arrabbiati per la nuova legge elettorale, perché con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono e voi dovete dichiarare prima di andare al voto alleanze, candidato premier e programma. Mi rendo conto della difficoltà, del resto il vostro partito è guidato da un signore che se queste regole ci fossero state prima alla presidenza del Consiglio dei ministri non ci poteva arrivare".

E ancora: "Senatrice Maiorino, ogni volta che vengo in quest'aula sento solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare il lavoro che cerchiamo di fare, non so se siate davvero convinti" ma questo credo "nasconda il fatto che oggettivamente non sapete cosa proporre, cosa fare, cosa dire, dove andare, penso che questi insulti non coprano la difficoltà del vostro posizionamento, la pochezza delle vostre soluzioni. Penso che gli italiani vedano quello che state facendo e non credo che chi ci guarda si senta rassicurato da questa guerra, questa lotta nel fango nel quale volete trascinare il Parlamento della Repubblica".

Poco prima Alessandra Maiorino ha contestato così: "Meloni va a chiedere flessibilità in Europa dopo aver siglato il Patto di stabilità e averlo anche venduto come una cosa buona. Presidente, non tutte le cose durature sono positive, alcune come l’agonia è meglio che finisca presto. Presidente torni a casa e lasci governare chi ha intenzione di governare". Non è mancata poi la solita polemica su Trump e gli Usa: "Presidente Meloni ne sono successe di cose dall’ultima volta che ci siamo viste in quest’Aula, una delle ultime – avrà sentito – è che hanno assegnato il premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana che ha presieduto la commissione per i Diritti Umani dell’Onu e ha documentato il genocidio a Gaza. Ho pensato a lei perché immagino che le sia dispiaciuto perché lei voleva candidare al premio Nobel Donald Trump. Quel Donald Trump che ha beffato tutti, immagino anche lei, stringendo un accordo con l’aggressore Putin per farsi rifornire di gasolio in vista delle sue midterm, e ha anche platealmente scaricato il presidente Zelensky. Non risulta pervenuta la posizione del governo italiano al riguardo, vuole illuminarci presidente?".