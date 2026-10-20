Bendetta Scuderi, FdI la azzera: "La smetta di coccolare i delinquenti"

"Noi abbiamo la necessità di capire cosa sta succedendo nella nostra Europa e dare delle risposte. Perché il pericolo della democrazia non è chi protesta, ma è chi non ascolta mai le piazze". A parlare è Benedetta Scuderi di Avs al Parlamento europeo. "Collega Scuderi, vorrei sapere in maniera chiara e inequivocabile fra chi a volto scoperto, ferito, continua a fare il proprio dovere e aiuta e difende la brava gente e chi invece a volto coperto continua a distruggere, a rubare, a terrorizzare la brava gente. Quei compagni che anche la sua collega Salis ha difeso, quei poveri arrestati - la replica di Paolo Inselvini di FdI -. Lei con chi sta? Con chi difende la giustizia o con i criminali che distruggono le nostre città? Ce lo dica in maniera chiara e inequivocabile".

"Io sto con il popolo, sempre e comunque - ha insistito la Scuderi -. Con il popolo italiano e il popolo europeo che in questo momento sta soffrendo. E sono contro la violenza. Sono assolutamente contro la violenza di chi la utilizza tra i manifestanti o tra gli infiltrati o tra dei gruppi disorganizzati, come è successo a Milano. Ma anche la violenza delle forze dell'ordine che c'è stata è stata eccessiva. L'abbiamo visto in Francia, ma l'abbiamo visto anche in Italia. Io penso che poi le persone che hanno compiuto dei reati verranno processate giustamente e dovranno rispondere alla giustizia. E questo, per fortuna, nel nostro Stato di diritto è ancora previsto. Quindi io sto dalla parte del popolo e della giustizia".