Bendetta Scuderi, FdI la azzera: "La smetta di coccolare i delinquenti"

"Noi abbiamo la necessità di capire cosa sta succedendo nella nostra Europa e dare delle risposte. Perché il pericolo della democrazia non è chi protesta, ma è chi non ascolta mai le piazze". A parlare è Benedetta Scuderi di Avs al Parlamento europeo. "Collega Scuderi, vorrei sapere in maniera chiara e inequivocabile fra chi a volto scoperto, ferito, continua a fare il proprio dovere e aiuta e difende la brava gente e chi invece a volto coperto continua a distruggere, a rubare, a terrorizzare la brava gente. Quei compagni che anche la sua collega Salis ha difeso, quei poveri arrestati - la replica di Paolo Inselvini di FdI -. Lei con chi sta? Con chi difende la giustizia o con i criminali che distruggono le nostre città? Ce lo dica in maniera chiara e inequivocabile".
"Io sto con il popolo, sempre e comunque - ha insistito la Scuderi -. Con il popolo italiano e il popolo europeo che in questo momento sta soffrendo. E sono contro la violenza. Sono assolutamente contro la violenza di chi la utilizza tra i manifestanti o tra gli infiltrati o tra dei gruppi disorganizzati, come è successo a Milano. Ma anche la violenza delle forze dell'ordine che c'è stata è stata eccessiva. L'abbiamo visto in Francia, ma l'abbiamo visto anche in Italia. Io penso che poi le persone che hanno compiuto dei reati verranno processate giustamente e dovranno rispondere alla giustizia. E questo, per fortuna, nel nostro Stato di diritto è ancora previsto. Quindi io sto dalla parte del popolo e della giustizia".
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"Chiederei alla collega Scuderi se mi può dare qualche prova di questa violenza eccessiva delle forze dell'ordine - la controreplica dell'eurodeputato di FdI -. Perché io l'ho vista solo fare il proprio dovere e dobbiamo smetterla contro questa retorica che criminalizza coloro che invece stanno dalla parte giusta. Quindi o porta delle prove o la smette invece di offendere chi, tra l'altro, tutti i giorni difende anche la sua di libertà e voi invece ogni giorno sputate sul loro dovere e sul loro sacrificio".
"La sinistra la smetta di coccolare i delinquenti a volto coperto - il commento di FdI su X -. A sinistra non ce la fanno, è più forte di loro. Non riescono a schierarsi dalla parte delle Forze dell’Ordine e contro i delinquenti che hanno devastato città e distrutto vetrine. Si nascondono dietro la scusa di stare dalla parte del popolo. Ma il popolo non è quello che si rende protagonista dei gravi disordini a cui abbiamo assistito. La loro è solo una vile scusa per non prendere le distanze dai violenti, nella speranza di raccattare anche un solo voto in più".
A sinistra non ce la fanno, è più forte di loro. Non riescono a schierarsi dalla parte delle Forze dell’Ordine e contro i delinquenti che hanno devastato città e distrutto vetrine. Si nascondono dietro la scusa di stare dalla parte del popolo. Ma il popolo non è quello che si rende protagonista dei gravi disordini a cui abbiamo assistito. La loro è solo una vile scusa per non prendere le distanze dai violenti, nella speranza di raccattare anche un solo voto in più.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 20, 2026