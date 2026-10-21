Veneto, il consigliere di Avs insulta Borgia: "FdI Partito neofascista", il meloniano lo asfalta

Volano stracci in Consiglio regionale del Veneto, dove - durante le dichiarazioni di voto sulla legge sul ricordo delle foibe - Carlo Cunegato e Claudio Borgia non se le mandano a dire. Il capogruppo di Avs è stato l'unico a votare contro alla legge che, replicando ad alcuni precedenti interventi, si è rivolto al capogruppo di FdI: "Qua si sta negando la responsabilità del fascismo, da parte di uno che sta in un partito neofascista". Per Cunegato "volete raccontare le foibe dicendo che il fascismo non ha nessuna responsabilità sulla vicenda storica", mentre "il fascismo ha una piena responsabilità in questa storia visto che ha creato il razzismo antislavo ed è responsabile dell'occupazione della Jugoslavia che ha fatto 1,2 milioni di morti".

A intervento finito ecco che ha preso la parola Enoch Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di FdI: "Ha attribuito a una forza politica la dicitura 'neofascista'. È a verbale, chi si sente offeso reagirà di conseguenza". Poi la replica è arrivata da direttamente Borgia: Cunegato, ha detto, "non è al bar, ma in un'assemblea legislativa" e "ha dato del neofascista al partito che oggi esprime il presidente del Consiglio".