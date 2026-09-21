Alberto Stefani, incidente stradale mentre andava al consiglio federale della Lega

Incidente stradale per Alberto Stefani: il governatore del Veneto era in viaggio verso Milano per il consiglio federale straordinario convocato dal segretario Matteo Salvini. Insieme a lui la sottosegretaria alle Imprese e Made in Italy, Mara Bizzotto. L’auto del presidente sarebbe stata coinvolta in un incidente in autostrada, all’altezza di Treviglio (Bergamo). Domenica, per condividere il "pratone" di Pontida, altro comune in provincia di Bergamo, e intervenire dal palco, insieme agli altri governatori, Stefani, che è anche vicepresidente federale della Lega, si è rimesso in viaggio per raggiungere Milano, dove alle 15 sarebbe iniziato il consiglio federale annunciato proprio domenica dal segretario Salvini.

L'auto era di proprietà del presidente Stefani, che ha ribadito in più occasioni di non utilizzare, per scelta, i mezzi e gli autisti della Regione per gli impegni personali e di partito. Alla guida un collaboratore del presidente, rimasto ferito. L’impatto, un tamponamento a quanto filtra, sarebbe stato piuttosto violento. Fortunatamente, però, tutti i passeggeri hanno riferito di stare bene e di aver riportato solo alcune escoriazioni. Il presidente sarebbe intenzionato a tornare al lavoro martedì 22 settembre, salvo diverso ordine dei medici.

"Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina", ha scritto il governatore sul suo profilo Facebook dopo l'incidente d'auto. Il presidente ha anche postato una sua foto con la medicazione di una lieve ferita sotto all'occhio.