Otto e mezzo, Silvia Salis: "Io alle Politiche? Non a questo giro"

"Io in questo momento sono sindaca di Genova e ho altri 4 anni di mandato, anche un po' meno. Quindi credo che se ci sarà un giro nazionale non è questo sicuramente": Silvia Salis lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Resta il problema che le primarie possono essere un disastro per il centrosinistra - è intervenuto Aldo Cazzullo, anche lui ospite del talk -. Possono innescare partecipazione, cose bellissime, grande festa popolare, democratica, però se tu fai le primarie con due leader di partito, il partito il cui leader perde le primarie va in crisi. Non credo che accadrà, ma se dovesse essere il Pd, difficilmente Elly Schlein potrebbe restare segretaria del Pd".

"E se la Schlein dovesse perdere le primarie, potrebbe continuare a restare segretaria del Pd?", l'ha incalzata la Gruber. E la prima cittadina di Genova ha risposto: "Questi sono eventi che non stiamo vivendo, quindi è difficile rispondere. È chiaro che con un partito che ha tutti quei punti di distacco dai 5 Stelle, se la segretaria non vincesse le primarie, sarebbe comunque un duro colpo, è innegabile". "Ma lei la sosterrà alle primarie? So che lei non le ama, non vi parteciperebbe, non vi parteciperà, ma voterà, sì, e voterà per Schlein?", ha insistito la conduttrice. E lei: "Io voterò, ma come ho già detto... Io sono venuta qua quasi un anno fa e parlavamo di primarie e continuiamo a parlare di primarie".