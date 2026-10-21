Otto e mezzo, Silvia Salis contro Meloni: "Decreti messaggio sbagliato senza risultati"

"Meloni ha dato la solita risposta, cioè nuovi decreti. Un messaggio sbagliato che parla alla pancia del paese. Sono reati già previsti dalla legge". Silvia Salis è intervenuta a Otto e mezzo, su La7, e ha attaccato il nuovo decreto legge approvato dal governo in seguito ai disordini che hanno interessato diverse città italiane lo scorso fine settimana. "Il Parlamento - ha proseguito la sindaca di Genova - viene sminuito se si segue sempre la cronaca tramite decreti. E i risultati non si vedono".

"È evidente - ha aggiunto - che ci debba essere una risposta nell'immediato e repressiva della violenza, ma bisogna strutturare soluzioni per i giovani, contenendo il disagio ma dando anche elementi che possano farli sentire inclusi, come suole aperte e sport. Le soluzioni da mettere in campo sono ovviamente più complesse, ma faccio parte di una coalizione progressista, dobbiamo parlare senza problemi delle forze dell'ordine e del loro ruolo in queste situazioni".