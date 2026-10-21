Otto e mezzo, Silvia Salis contro Meloni: "Decreti messaggio sbagliato senza risultati"

"Meloni ha dato la solita risposta, cioè nuovi decreti. Un messaggio sbagliato che parla alla pancia del paese. Sono reati già previsti dalla legge". Silvia Salis è intervenuta a Otto e mezzo, su La7, e ha attaccato il nuovo decreto legge approvato dal governo in seguito ai disordini che hanno interessato diverse città italiane lo scorso fine settimana. "Il Parlamento - ha proseguito la sindaca di Genova - viene sminuito se si segue sempre la cronaca tramite decreti. E i risultati non si vedono".
"È evidente - ha aggiunto - che ci debba essere una risposta nell'immediato e repressiva della violenza, ma bisogna strutturare soluzioni per i giovani, contenendo il disagio ma dando anche elementi che possano farli sentire inclusi, come suole aperte e sport. Le soluzioni da mettere in campo sono ovviamente più complesse, ma faccio parte di una coalizione progressista, dobbiamo parlare senza problemi delle forze dell'ordine e del loro ruolo in queste situazioni".
Per i manifestanti a volto coperto arriva il riconoscimento biometrico. FdI: "Non pensate di farla franca""Vi coprite il volto per nascondervi? Non pensate di farla franca". Il messaggio pubblicato sulla pagina socia...
"Qualche giorno fa Piantedosi è venuto a Genova e abbiamo messo a terra un piano di sicurezza per il centro storico. Non ho problema di parlare di sicurezza, ma al centrosinistra non bastano gli slogan. La sicurezza non è fatta solo dalle forze di polizia, ci sono anche le politiche sociali. A noi spetta l'onore e l'onere di produrre soluzioni alternative", ha concluso Salis.
Interpellata, poi, sulla possibilità di vederla impegnata a livello nazionale, la sindaca ha dato la solita risposta: "Ho altri quattro anni di mandato a Genova. Se ci sarà un giro per me in politica nazionale, non sarà il prossimo". E sulle primarie: "Ormai facciamole, così possiamo passare ad una fase successiva di consolidamento. Non sarebbe corretto per i partiti che mi sostengono dire per chi voterei. Mi riconosco nel Pd, ma sosterrò chi vincerà. Se Schlein dovesse perdere sarebbe sicuramente un duro colpo avendo così tanto distacco dai cinque stelle in termini di consensi", prosegue Salis. "Con Schlein ci sentiamo spesso. Non mi ha chiesto formalmente di fare la federatrice, ma mi sostiene a Genova come Pd", ha detto ancora. "Credo si vinca ovunque, anche al centro che ha un peso come l'estrema sinistra. Per me tutti dentro, anche Renzi: l'obiettivo è vincere".