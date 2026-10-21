Ilaria Salis perde il controllo in diretta con Matilde Siracusano: "Ma chi è sta qua?"

Matilde Siracusano inchioda Ilaria Salis e tutti i fiancheggiatori dei violenti in piazza. L'eurodeputata di Avs è stata ospite in collegamento con L'aria che tira su La7 da David Parenzo. E proprio non ce l'ha fatta a esprimere solidarietà alle forze dell'ordine per quanto accaduto a Milano, Torino e Bologna lo scorso weekend. Così Matilde Siracusano, ospite della trasmissione in onda su La7, l'ha incalzata. "Le do un suggerimento molto spontaneo, autentico e genuino visto che è una giovane parlamentare - le sue parole -. Lei onorevole Salis sta facendo una pessima figura davanti a tutti perché lei rappresenta le istituzioni"

"Ma chi è 'sta qua che parla?", la risposta seccata di Ilaria Salis. "Sono la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento", le ha riferito la Siracusano. "Ora la devo interrompere e mi deve lasciare parlare - ha perso la pazienza l'eurodeputata di Avs -. Questo è il governo Meloni che sta cercando di spostare l'attenzione. Tutto quello che sta succedendo in Italia è la dimostrazione del fallimento di 4 anni di politiche del governo Meloni. Non è che siete un po' agitati - ha proseguito la Salis - perché siete in difficoltà?". "Veramente quella agitata è lei", ha chiosato Matilde Siracusano.