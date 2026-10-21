Sondaggio Eumetra, sorpresa nel campo largo mentre Vannacci...

Futuro Nazionale, Partito Democratico e +Europa in calo nell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra per PiazzaPulita. Al primo posto della classifica si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 27,5% dei consensi. Al secondo posto, ecco i dem di Elly Schlein che invece arretrano dello 0,2 rispetto alla rilevazione dello scorso 7 ottobre e si portano così al 20,1%; mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra un lieve incremento, dello 0,1, e si attesta quindi al 12,7%.

Al quarto posto, in calo, ecco Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che perde lo 0,3 e scende quindi al 7,3%. Secondo il sondaggista Renato Mannheimer, che ha commentato questi risultati durante la trasmissione di Corrado Formigli su La7, non sarebbe corretto parlare di fine corsa per Vannacci: "Io ho la sensazione che ci sia un nucleo di elettori di Vannacci convinti che resteranno proprio all'estrema destra, ma che più di tanto non salga. Però questo lo vedremo durante la campagna elettorale”. A seguire, ecco Forza Italia di Antonio Tajani che cala dello 0,1 e si porta al 7,3%; Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ferma al 6,5%; e la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1 e sale al 5,8%.