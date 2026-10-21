Sondaggio Eumetra, sorpresa nel campo largo mentre Vannacci...

Futuro Nazionale, Partito Democratico e +Europa in calo nell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra per PiazzaPulita. Al primo posto della classifica si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 27,5% dei consensi. Al secondo posto, ecco i dem di Elly Schlein che invece arretrano dello 0,2 rispetto alla rilevazione dello scorso 7 ottobre e si portano così al 20,1%; mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra un lieve incremento, dello 0,1, e si attesta quindi al 12,7%.
Al quarto posto, in calo, ecco Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che perde lo 0,3 e scende quindi al 7,3%. Secondo il sondaggista Renato Mannheimer, che ha commentato questi risultati durante la trasmissione di Corrado Formigli su La7, non sarebbe corretto parlare di fine corsa per Vannacci: "Io ho la sensazione che ci sia un nucleo di elettori di Vannacci convinti che resteranno proprio all'estrema destra, ma che più di tanto non salga. Però questo lo vedremo durante la campagna elettorale”. A seguire, ecco Forza Italia di Antonio Tajani che cala dello 0,1 e si porta al 7,3%; Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ferma al 6,5%; e la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1 e sale al 5,8%.
Sondaggio Noto, campo largo sconfitto sia con Conte che con Schlein leader: ecco le cifre clamorose del centrodestraFratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'istituto N...
In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda al 3,3% (+0,1); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,1); +Europa di Riccardo Magi all'1,7% (-0,1); Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,1%; Sud chiama Nord all'1%; e gli altri partiti al 3,4% (-0,7). Nello stesso sondaggio, inoltre, è stato chiesto per chi si voterebbe alle primarie di coalizione del centrosinistra. Tra gli elettori del campo largo, Conte verrebbe scelto dal 56,7%; Schlein dal 43,3%.