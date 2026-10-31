Gianfranco Fini non ha dubbi: "Alle prossime elezioni vincerà Meloni"

Gianfranco Fini non sembra avere molti dubbi sul possibile esito della prossima competizione elettorale. Secondo l’ex presidente della Camera, infatti, anche alle prossime elezioni politiche sarà Giorgia Meloni a ottenere la vittoria. Una previsione netta, che arriva mentre nel centrosinistra si torna a discutere degli equilibri interni alla coalizione e, soprattutto, delle modalità con cui individuare il candidato alla guida dell’eventuale alternativa al centrodestra. «Alle prossime elezioni vincerà Meloni», ha dichiarato Fini intervenendo oggi alla trasmissione Il Punto G, condotta da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

Una presa di posizione chiara, accompagnata da un’analisi sulle difficoltà che il centrosinistra potrebbe incontrare nel percorso verso la costruzione di una candidatura condivisa. Per Fini, infatti, la partita non riguarderà soltanto la definizione di un programma comune, ma anche il confronto tra le diverse leadership che compongono l’area progressista. L’ex leader di Alleanza Nazionale ha concentrato in particolare la propria attenzione sul rapporto tra la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Due figure centrali nello scenario del centrosinistra, ma che potrebbero trovarsi a confrontarsi sulla scelta di chi dovrà rappresentare la coalizione alle prossime elezioni. «Nel centrosinistra credo che si faranno le primarie: non penso che Conte possa perdere la faccia e rinunciare a questo passaggio per sostenere semplicemente la candidatura di Schlein», ha affermato Fini. La previsione di Fini sulla possibile riconferma elettorale di Meloni si inserisce proprio in questo quadro. L’attuale presidente del Consiglio, secondo l’ex leader di Alleanza Nazionale, partirebbe da una prospettiva favorevole in vista della prossima competizione, mentre sul fronte opposto resterebbe da definire il percorso per arrivare a una candidatura condivisa