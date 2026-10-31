Ilaria Salis blocca la tangenziale? Subito insultata: il video che scatena la bufera

Un video non passato inosservato quello di Ilaria Salis e che è costato all'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana una pioggia di critiche. Il 30 ottobre Salis è scesa in strada con i manifestanti. "Tangenziale di Milano? Bloccata. I diritti e il benessere si conquistano lottando", scrive a corredo del video che la ritrae mentre è sulla tangenziale per il corteo. L'europarlamentare aveva già detto: "Oggi siamo qui in piazza nonostante il terrorismo mediatico che è stato fatto sulle piazze in questi giorni e che evidentemente non ha funzionato, perché ci sono sempre più persone in Italia che sono in piazza per manifestare contro il carovita, contro il riarmo, contro questo governo, contro una situazione che ormai qui in Italia è diventata insostenibile".