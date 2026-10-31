Ilaria Salis blocca la tangenziale? Subito insultata: il video che scatena la bufera

Un video non passato inosservato quello di Ilaria Salis e che è costato all'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana una pioggia di critiche. Il 30 ottobre Salis è scesa in strada con i manifestanti. "Tangenziale di Milano? Bloccata. I diritti e il benessere si conquistano lottando", scrive a corredo del video che la ritrae mentre è sulla tangenziale per il corteo. L'europarlamentare aveva già detto: "Oggi siamo qui in piazza nonostante il terrorismo mediatico che è stato fatto sulle piazze in questi giorni e che evidentemente non ha funzionato, perché ci sono sempre più persone in Italia che sono in piazza per manifestare contro il carovita, contro il riarmo, contro questo governo, contro una situazione che ormai qui in Italia è diventata insostenibile".
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E ancora: "Siamo qui per gli studenti ma anche per i lavoratori e per migliorare le condizioni di vita delle persone in questo paese. Io vedo che le persone sono sempre decise e convinte delle loro ragioni, che continuano a portare in piazza, perché comunque i problemi sociali non si risolvono a colpi di decreti sicurezza. E quindi continueranno a esserci manifestazioni finché qualcosa non cambierà".
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Ma a scatenare la dura reazione degli utenti del web è soprattutto il filmato che la vede in strada. Ed ecco che si legge: "Attendiamo che ti deportino in Ungheria. Vogliamo vedere se riesci a starnazzare anche a Budapest", "A noi italiani costi 15mila euro al mese + vari rimborsi. Preferirei pagare la benzina 18€ al litro", "Sei parodossale. Vivi a discapito del sistema di cui fai finta di lottare", "Quindi la lotta la fate rompendo i co***i a quelli che vanno a lavorare, poi vi considerano solo dei ritardati e vi inc***te pure".
Tangenziale di #Milano? Bloccata✅ I diritti e il benessere si conquistano lottando! #sciopero https://t.co/sx24k7BFVk— Ilaria Salis (@SalisIlaria) October 30, 2026