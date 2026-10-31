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Forza Italia, "4 nuovi arrivi": colpaccio per il partito guidato da Tajani

sabato 31 ottobre 2026
Forza Italia, "4 nuovi arrivi": colpaccio per il partito guidato da Tajani

2' di lettura

"Quattro nuove adesioni di rilievo per Forza Italia a Biella. Entrano nel partito il vicesindaco Sara Gentile, l’assessore comunale Domenico Gallello e i consiglieri comunali Ivo Dato e Dino Gentile, già sindaco della città". Lo annuncia una nota di Forza Italia. "Un’operazione politica - sottolina il partito - che rafforza la presenza azzurra e consolida la componente moderata e liberaldemocratica del centrodestra".

I quattro amministratori, viene spiegato, provengono dalla Lista Civica Gentile. Per Dino Gentile, artefice di un risultato al 12% alle elezioni comunali del 2024, si tratta di un ritorno in Forza Italia, partito nel quale aveva già militato durante il mandato da primo cittadino. "La nostra esperienza come lista civica è stata straordinaria e in questi due anni e mezzo ci ha permesso di lavorare a stretto contatto coi cittadini, ma oggi avvertiamo la necessità di approdare in una casa politica maggiormente strutturata per dare risposte ancor più efficaci alle esigenze della nostra città e del nostro territorio - spiega Gentile -. Forza Italia resta un riferimento di apertura, equilibrio e concretezza: vi aderiamo con l’obiettivo di condividere strategie e scelte politiche in un contesto più ampio, proseguendo con rinnovato slancio il nostro impegno al servizio della città di Biella".

"L’adesione al nostro partito da parte di assessori e consiglieri della Lista Civica Gentile dimostra la straordinaria capacità attrattiva di Forza Italia e del suo progetto politico - commenta Alessio Serafia, segretario provinciale di FI -. Nello specifico parliamo di amici che sono amministratori stimati, competenti e fortemente legati al territorio. Questa scelta ha per noi un rilievo significativo, a conferma che il nostro movimento è il punto di riferimento naturale per chi si riconosce nei valori del buongoverno nell’ambito del popolarismo europeo". 

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