Nicola Fratoianni, ecco la sua dichiarazione dei redditi (è più alta di quella di Schlein)

Ma quanto guadagnano i politici del centrosinistra, quelli che tanto contestano il governo e che tanto si dicono paladini del popolo? Presto detto. Sui siti di Camera e Senato, la metà di deputati e senatori hanno già depositato le proprie dichiarazioni dei redditi. Risultato? La segretaria del Partito democratico Elly Schlein con i suoi 98mila 471 euro è battuta, anche se di poco, 400 euro - dal co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.
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E ancora, Bruno Tabacci, che dovrebbe 'prestare' il simbolo del suo Centro democratico a Più uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, arriva a 119mila euro. Carlo Calenda ha invece guadagnato, invece, 114mila 7 euro. All'appello mancano ancora i redditi di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Matteo Renzi.
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Il leader del Movimento 5 stelle, nel 2022, aveva reso pubblica sul sito della Camera dei Deputati la sua dichiarazione dei redditi 2022, che era la più bassa da quando era diventato presidente del Consiglio. Il reddito complessivo era infatti sceso a 34.905 euro rispetto ai 105.411 euro del 2021, ai 205.048 euro del 2020 e ai 1.207.391 euro della dichiarazione del 2019 relativa all’anno fiscale 2018, quello del suo ingresso in politica. E chissà invece la dichiarazione di quest'anno?!