Nicola Fratoianni, ecco la sua dichiarazione dei redditi (è più alta di quella di Schlein)

Ma quanto guadagnano i politici del centrosinistra, quelli che tanto contestano il governo e che tanto si dicono paladini del popolo? Presto detto. Sui siti di Camera e Senato, la metà di deputati e senatori hanno già depositato le proprie dichiarazioni dei redditi. Risultato? La segretaria del Partito democratico Elly Schlein con i suoi 98mila 471 euro è battuta, anche se di poco, 400 euro - dal co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

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E ancora, Bruno Tabacci, che dovrebbe 'prestare' il simbolo del suo Centro democratico a Più uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, arriva a 119mila euro. Carlo Calenda ha invece guadagnato, invece, 114mila 7 euro. All'appello mancano ancora i redditi di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Matteo Renzi.

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