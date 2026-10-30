Conte, "se ne deve assumere la responsabilità": Schlein con le spalle al muro

Conte ha poi chiarito che se Renzi entrerà a far parte del campo largo - uno scenario confermato oggi da una nota congiunta dei leader della coalizione - la responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul Pd e sulla sua segretaria Elly Schlein : "Poiché è stato il Partito democratico a volere che Renzi stesse con noi, è la sua segretaria a doversi assumere la responsabilità di ottenere garanzie politiche che ci salvaguardino dal depotenziamento dell'alleanza che Renzi può portare, e prevengano instabilità future".

C'è poi il tema - molto spinoso - delle primarie. "Mi pare chiaro che le faremo e io ci sono" - dice il leader 5 Stelle a Vespa -, ma era doveroso esplorare la possibilità di un metodo alternativo". "Poteva essere il criterio che abbiamo seguito in tutte le elezioni regionali in cui siamo andati in coalizione: discutere con tutte le forze politiche il candidato più competitivo. I leader dei due maggiori partiti dell'opposizione, fatalmente, tenderanno a valorizzare le differenze più degli elementi unitari. Abbiamo due profili con temperamenti e sensibilità differenti, ma siamo accomunati dal medesimo obiettivo di realizzare un progetto di cambiamento del Paese e starà al nostro senso di responsabilità fare in modo che non sia uno scontro tra avversari, ma un grande momento di democrazia e partecipazione", conclude Giuseppi.