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"Ponzani candidata alle primarie": l'indiscrezione su Avs

domenica 1 novembre 2026
"Ponzani candidata alle primarie": l'indiscrezione su Avs

1' di lettura

Secondo un'indiscrezione riportata da "Repubblica", Alleanza Verdi-Sinistra si trova ad affrontare un problema in vista delle primarie del centrosinistra, ormai confermate per febbraio: individuare un candidato capace di rappresentare l'intera alleanza. Dopo aver manifestato in passato perplessità sull'ipotesi delle primarie, Avs dovrà ora organizzarsi per partecipare alla competizione, evitando di rimanere schiacciata dal confronto tra Pd e Movimento 5 Stelle.

Come riferito da "Repubblica", il nodo principale riguarda la scelta di un nome condiviso tra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i due leader che guidano rispettivamente Europa Verde e Sinistra Italiana. La candidatura diretta di uno dei due rischierebbe infatti di alterare l'equilibrio interno all'alleanza, costruito negli ultimi anni sulla parità tra le due componenti.

L'orientamento sarebbe quindi quello di individuare una personalità esterna ai vertici dei partiti, capace di rappresentare l'area progressista e i movimenti sociali. Tra i nomi che, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati valutati figura Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, anche se non è chiaro se sia interessata a un ingresso diretto in politica. Un'altra possibile candidata sarebbe la storica Michela Ponzani, apprezzata per la capacità comunicativa e la visibilità pubblica.Si tratta, al momento, soltanto di ipotesi e suggestioni che Avs dovrà valutare nelle prossime settimane.

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