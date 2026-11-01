Libero logo
Abbonamento Digitale

"Quando la chiami Ginevra...". La sconcertante frase in arabo sulla figlia di Meloni. E la grillina annuisce. Ira di Fdi

domenica 1 novembre 2026
"Quando la chiami Ginevra...". La sconcertante frase in arabo sulla figlia di Meloni. E la grillina annuisce. Ira di Fdi

2' di lettura

Venerdì scorso, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, intitolata “Libertà per il dottor Abu Safiya”. All’incontro hanno partecipato il figlio Elyas Abu Safiya, Ammar Hamadneh, Samir Al Qariouty e Sergio Santinelli. Durante il suo intervento in arabo, Elyas Abu Safiya ha rivolto un messaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citando esplicitamente la figlia minorenne Ginevra. Ha detto: "Signora, vorrei dirle questo: quando torna a casa e chiama sua figlia Ginevra, vorrei ricordarle le Convenzioni di Ginevra, che prevedono la protezione del personale sanitario". Ha poi aggiunto che, come la premier ama e desidera vedere ogni giorno la propria figlia, lui sente la mancanza del padre. La scena è stata resa ancora più discussa da un video circolato sui social network, che mostra una foto di Giorgia Meloni con in braccio la figlia, condiviso anche da Europe Palestine Network e dalla pagina Nur Resilienza dell’imam di Torino Brahim Baya. Mentre pronunciava queste parole, Elyas Abu Safiya era seduto accanto alla parlamentare grillina, che annuiva. Al termine, Ascari ha dichiarato: "Accogliere Elyas Abu Safiya alla Camera dei deputati è un onore e un dovere. A lui e a suo padre voglio dire che siamo al loro fianco".

Immediata la reazione di Fdi con un post sui social: "Quanto accaduto alla Camera dei deputati è di una gravità inaudita. Durante una conferenza stampa organizzata dalla deputata grillina Stefania Ascari, il figlio del medico palestinese Abu Safiya, arrestato con l’accusa di essere membro di alto livello di Hamas, in un sermone in arabo chiama in causa persino la figlia di Giorgia Meloni. Troviamo inaccettabile che una minore venga trascinata in una vicenda così delicata, segnata anche da accuse di legami con il terrorismo. Ancora più inquietante è che tutto questo sia avvenuto in una sede istituzionale, alla presenza di un parlamentare della Repubblica che, anziché prendere le distanze, ha annuito. Di fronte a una strumentalizzazione così indegna, ci aspettiamo una presa di distanza netta e inequivocabile da parte del Movimento 5 Stelle e di tutte le altre forze politiche". 

tag
fdi

La rilevazione Il crollo che fa volare il centrodestra: il sondaggio ribalta lo scenario per il voto

Secondo Youtrend Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni vola: di quanti punti stacca il Pd

Numeri alla mano Sondaggio, il peso dei partiti nel monitoraggio europeo: quanto vale davvero Giorgia Meloni

ti potrebbero interessare

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem

Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem