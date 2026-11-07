Fdi stabile, scatto Lega, crolla Futuro Nazionale: le intenzioni di voto negli ultimi sondaggi. Le coalizioni...

Fratelli d'Italia stabile, cresce la Lega e crolla Futuro Nazionale. È questo il dato che emerge nel sondaggio Lab21 per Affaritaliani. Nelle intenzioni di voto ai partiti, Giorgia Meloni rimane saldamente in testa. Fratelli d'Italia è stabile al 28,4%. Nel centrodestra, sorride anche la Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini è in crescita di 0,1 punti e sale a 5,8%. Cresce anche Noi Moderati di 0,1 punti e si porta a 1,0%. Resta stabile, invece, Forza Italia al 6,8%.

Passando a sinistra, invece, il Partito Democratico cresce di 0,1 punti e sale al 20,1%. Scende di 0,2 punti a 13,0% il Movimento 5 Stelle. In crescita, invece, Alleanza Verdi Sinistra, che sale di 0,1 punti a 5,7%, e Più Europa, che sale di 0,1 punti a 1,1%. Scende Italia Viva: il partito di Matteo Renzi perde 0,1 punti e va a 2,5%. In totale, il Campo Largo sale di 0,1 punti al 43,7 %. Nel sondaggio di Lab21 per Affaritaliani, si registra parità tra le coalizioni: anche quella del centrodestra è al 43,7%. Fuori dalle coalizioni, invece, crolla Futuro Nazionale. Il partito guidato da Roberto Vannacci scende di 0,3 punti al 7,6%. Un altro duro colpo per il generale, che deve fare anche i conti con i militanti che hanno lasciato il partito per accasarsi con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Sale di 0,1 punti e si porta al 3,1%, invece, Azione. Gli altri partiti perdono 0,1 punti e vanno a 1,9%.