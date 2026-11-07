Alessandro Di Battista contestato dai cubani: "Perché non condanni la dittatura?"

Alessandro Di Battista sta molto meglio. E questa è già una splendida notizia. L'ex esponente del Movimento Cinque Stelle aveva accusato un malore a Cuba, mentre si trovava sull'isola proprio per effettuare un reportage. Dibba è stato curato e salvato dai medici cubani. E non ha perso occasione per ringraziare i dottori e per attaccare gli Stati Uniti e il loro rapporto con il regime cubano. L'ex grillino duro e puro, però, non ha speso una parola di condanna per quel regime che da decenni sta mettendo a dura prova la vita dei suoi cittadini. E, una volta ornato in Italia, gli esuli cubani glielo hanno subito ricordato.

"Tu non stai difendendo il popolo cubano - il grido di alcuni manifestanti cubani a Roma durante un evento che ha visto la presenza dello stesso Alessandro Di Battista -. Non lo stai difendendo il popolo cubano. Il popolo cubano vuole la libertà. La libertà. Sai che cosa vuol dire la libertà? Quella che hai in Italia. Quella che hai in Italia è quella che vuole anche il popolo cubano. E la dittatura? Perché non condanni la dittatura? Falla finita, falla finita - hanno poi gridato -. La dittatura non ti interessa Di Battista?".



