Futuro Nazionale, due militanti mollano Roberto Vannacci per FdI: colpaccio-Meloni

Escono da Futuro Nazionale e passano a Fratelli d'Italia. FdI ha infatti annunciato in una conferenza stampa due nuovi ingressi a Firenze di militanti usciti dal partito di Roberto Vannacci. Oltre a Gualberto Carrara (dopo circa un anno in Futuro Nazionale di Vannacci), FdI registra l'arrivo di Elisa Falsini sempre in provenienza da Fnv che nei mesi scorsi aveva reso noto offese sui social. "Ho ricevuto minacce, anche via audio, da un militante del partito, che poi ho querelato e ci sono indagini in corso - ha dichiarato Falsini -. Dal partito hanno protetto l'aggressione, che è una persona che si propone come candidato sindaco. Mi hanno detto che forse non sono abbastanza forte per questo mondo" mentre "Vannacci non si è mai espresso sul tema, si è cercato di offuscare la cosa. Tra le minacce che ho ricevuto mi è stato detto 'Ti vengo a prendere a casa'. Ho denunciato la cosa e sono uscita a mezzo stampa. A quel punto hanno minacciato di sospendermi. Mi aspettavo una posizione netta e non la tutela dell'aggressione".
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"Da quando ho fatto questa denuncia, ricevo tanti messaggi di gente che se ne va da Fn - ha proseguito - La mia vicenda non è isolata, ci sono altre persone che hanno scelto di denunciare: ho parlato coi coordinatori Tommaso Villa e Massimiliano Simoni, hanno trattato la vicenda come se fosse una cosa da niente".
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Carrara ha invece deciso "di fare questo cambio per motivi personali e in mancanza di obiettivi comuni. In Futuro nazionale ci sono alcune linee politiche che non condivido: Fn è troppo a destra per le mie idee, io sono più moderato". Francesco Torselli, europarlamentare e commissario FdI nella Città metropolitana di Firenze, ha detto che "Fnv oggi si pone all'alternativa all'azione di governo di Giorgia Meloni". Sul generale "ogni volta che in Parlamento i suoi sono chiamati a votare, votano contro le decisioni dell'esecutivo. Quando parla del nostro atteggiamento al Parlamento Ue siamo alle fake news".