Fratoianni e i sondaggi, "in fondo c'è un numerino": Avs vuole assediare gli italiani (ovunque)

"Noi dobbiamo avere coraggio, le forze attualmente all'opposizione per cambiare questo Paese devono avere coraggio". Nicola Fratoianni conclude così i lavori del convegno a Firenze di Avs "Sconfiggendo l'ignoranza" dedicato ai problemi della scuola, dell'università e della ricerca del nostro Paese.

"Badate, si guarda sempre molto ai sondaggi, oggi il centrosinistra, il campo, e progressista, chiamiamolo come vogliamo - prosegue il leader rossoverde - è secondo tutti i sondaggi un poco avanti rispetto alla destra". "Poi uno guarda allo scenario politico, alla scena elettorale e vedi che tutti si preoccupano se a destra fanno l'alleanza con Vannacci, cosa si fa al centro, e così via. Come se questo finisse esclusivamente nella scheda dei sondaggi. Ma poi in fondo alla schermata c'è un numerino che probabilmente è più importante di tutti gli altri: il numero di chi va a votare e di chi non ci va. E coloro che non vanno alle urne sono quasi la metà dell'elettorato del nostro Paese".