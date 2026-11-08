Fratoianni e i sondaggi, "in fondo c'è un numerino": Avs vuole assediare gli italiani (ovunque)

"Noi dobbiamo avere coraggio, le forze attualmente all'opposizione per cambiare questo Paese devono avere coraggio". Nicola Fratoianni conclude così i lavori del convegno a Firenze di Avs "Sconfiggendo l'ignoranza" dedicato ai problemi della scuola, dell'università e della ricerca del nostro Paese.
"Badate, si guarda sempre molto ai sondaggi, oggi il centrosinistra, il campo, e progressista, chiamiamolo come vogliamo - prosegue il leader rossoverde - è secondo tutti i sondaggi un poco avanti rispetto alla destra". "Poi uno guarda allo scenario politico, alla scena elettorale e vedi che tutti si preoccupano se a destra fanno l'alleanza con Vannacci, cosa si fa al centro, e così via. Come se questo finisse esclusivamente nella scheda dei sondaggi. Ma poi in fondo alla schermata c'è un numerino che probabilmente è più importante di tutti gli altri: il numero di chi va a votare e di chi non ci va. E coloro che non vanno alle urne sono quasi la metà dell'elettorato del nostro Paese".
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L'obiettivo, prosegue il deputato e sodale di Angelo Bonelli, sono gli astensionisti. "Allora per andare a riguadagnare quel voto, a riconquistarlo dobbiamo organizzare un grande lavoro nel Paese, noi dobbiamo andare a parlarci, a prenderli uno per uno. Perché sconfiggere l'ignoranza porta con sé un'altra parolina: sconfiggere l'ignoranza per sconfiggere la rassegnazione".
"Se noi, tutti insieme, cominciassimo ad attraversare il Paese, a organizzare un grande porta a porta collettivo, mediatico, fisico, concreto. Se noi ogni giorno nei bar, in ogni luogo di lavoro, nel campetto di calcio, in ogni spazio collettivo provassimo a riorganizzare collettivamente una grande campagna di speranza, io penso che allora si, si può fare, non solo vincere le prossime elezioni, ma vincerle con forza. E dal giorno dopo essere in grado di fare quello che si è detto".
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"Fatemelo dire, infine - conclude Fratoianni -, noi dobbiamo vincere le elezioni ma dobbiamo fare in modo anche che nel prossimo governo del Paese Alleanza Verdi Sinistra sia una forza, non solo decisiva perché questo lo è già, ma grande abbastanza da fare in modo che l'asticella possa spostarsi ogni giorno più avanti".