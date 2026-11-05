Giuseppe Conte, il video con i sottotitoli in arabo: cosa spunta su Al Jazeera

Giuseppe d'Arabia. Il leader del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio strizza da tempo l'occhio alla Palestina e alle comunità arabe e musulmane presenti sul suolo italiano. Ebbene, le simpatie sono in un certo senso ricambiate. Un discorso pronunciato da Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati lo scorso 3 novembre è finito anche sui social di Al Jazeera, con tanto di sottotitoli in arabo. Ma cosa aveva detto l'ex avvocato del popolo?
In pratica Giuseppi si era limitato a fare quello che ormai è sua abitudine da più di quattro anni, ovvero attaccare il governo e Giorgia Meloni. Il leader del M5s ha anche annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina in caso di ritorno al governo e promette di interrompere l’accordo di cooperazione militare con Israele. Una posizione che evidentemente sarebbe accolta di buon grado dal mondo arabo.
Conte grida alla repressione, FdI lo riporta sulla terra con una fotoParlando con un gruppo di studenti a Roma, Giuseppe Conte ha promesso che, se dovesse tornare al governo, la sua prima m...
"Quando ci sederemo strapperemo l'accordo di cooperazione militare con Israele - l'intervento di Giuseppe Conte ripreso dalla tv araba -. Signori, datevi una calmata. Perché qui siete fuori di testa. Voi siete fuori di testa. Siete fuori di testa. Qui non c'è solo una legge. C'è una nuova stagione di governo e ve la anticipiamo. Quando ci insedieremo, il riconoscimento dello Stato di Palestina".