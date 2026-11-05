Giuseppe Conte, il video con i sottotitoli in arabo: cosa spunta su Al Jazeera

Giuseppe d'Arabia. Il leader del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio strizza da tempo l'occhio alla Palestina e alle comunità arabe e musulmane presenti sul suolo italiano. Ebbene, le simpatie sono in un certo senso ricambiate. Un discorso pronunciato da Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati lo scorso 3 novembre è finito anche sui social di Al Jazeera, con tanto di sottotitoli in arabo. Ma cosa aveva detto l'ex avvocato del popolo?

In pratica Giuseppi si era limitato a fare quello che ormai è sua abitudine da più di quattro anni, ovvero attaccare il governo e Giorgia Meloni. Il leader del M5s ha anche annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina in caso di ritorno al governo e promette di interrompere l’accordo di cooperazione militare con Israele. Una posizione che evidentemente sarebbe accolta di buon grado dal mondo arabo.