Roberto Fico, "assolutamente necessario". Se ne frega delle truffe: ecco cos'è la sinistra

Non molla Giuseppe Conte, figuriamoci Roberto Fico, che nella legislatura d’oro del Movimento 5 Stelle era presidente della Camera. La legislatura d’oro è quella di “Giuseppi” presidente del Consiglio e, soprattutto, del reddito di cittadinanza. E allora se l’ex premier dei governi “giallo-verde” e “giallo-rosso” sul sussidio è tornato alla carica, presentando un reddito 2.0 un nuovo strumento di sostegno economico - pensato per far parte del programma di governo del Campo largo, perché dovrebbe fare un passo indietro il presidente della Regione Campania, che del “grillismo sociale” è da sempre il volto più noto?
Intervistato dal Corriere della Sera, Fico ha mostrato di non avere alcun dubbio sull’efficacia della misura: «Solo dell’idea che un sostegno alle fasce più fragili della popolazione sia necessario. Quella del reddito di cittadinanza è una misura che come esponente politico rivendico. Si possono migliorare degli aspetti, si deve maggiormente lavorare sulle politiche attive del lavoro, ma come democrazia non possiamo lasciare indietro nessuno».
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Insomma, chiamiamolo come vogliamo, ma un nuovo assegno - sempre che il centrosinistra vinca le elezioni - ci sarà. «Il contrasto alle diseguaglianze deve essere la priorità». E quindi accanto al salario minimo ci sarà anche il reddito di cittadinanza 2.0. Una misura che Conte, del resto, ha già annunciato come tema identitario del M5S per la campagna elettorale del 2027.
«Una misura di intervento assolutamente necessaria», l’ha definito ancora un paio di giorni fa dal campus di Fisciano, in provincia di Salerno, presentando il suo libro. Sui giornali sono circolate le prime stime dell’impegno economico della nuova spesa, che graverebbe sulle casse dello Stato per circa nove, dieci miliardi all’anno. «Abbiamo oltre 14 milioni di cittadini che sono, la certificazione risale al 2025, in condizioni di povertà assoluta e relativa», ha aggiunto il presidente del M5S.
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Il guaio è che il bilancio del primo reddito di cittadinanza, quello in nome del quale lo stato maggiore del Movimento si affacciò dal balcone di Palazzo Chigi urlando di «aver abolito la povertà» - 27 settembre 2018, ma Luigi Di Maio a distanza di otto anni, a luglio, al quotidiano Il Foglio ha confessato di essersi pentito di averla pronunciata - è terrificante. A certificarlo, la scorsa settimana, è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Ospite di 4 di sera, su Rete4, ha citato i dati dell’Inps, che «parlano chiaro: tra reddito e pensione di cittadinanza gli indebiti accertati superano 1,7 miliardi di euro.
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Al 31 dicembre 2025 restano ancora da riscuotere 1,46 miliardi, di cui 1,16 miliardi nati nel solo triennio 2021-2023. È un danno immenso». «Sulle domande del 2019-2021, oltre l’82% delle posizioni controllate dalla Guardia di Finanza è risultato irregolare», ha aggiunto Fabio Vitale, componente del Consiglio di amministrazione dell’Inps.