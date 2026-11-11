Roberto Fico, "assolutamente necessario". Se ne frega delle truffe: ecco cos'è la sinistra

Non molla Giuseppe Conte, figuriamoci Roberto Fico, che nella legislatura d’oro del Movimento 5 Stelle era presidente della Camera. La legislatura d’oro è quella di “Giuseppi” presidente del Consiglio e, soprattutto, del reddito di cittadinanza. E allora se l’ex premier dei governi “giallo-verde” e “giallo-rosso” sul sussidio è tornato alla carica, presentando un reddito 2.0 un nuovo strumento di sostegno economico - pensato per far parte del programma di governo del Campo largo, perché dovrebbe fare un passo indietro il presidente della Regione Campania, che del “grillismo sociale” è da sempre il volto più noto?

Intervistato dal Corriere della Sera, Fico ha mostrato di non avere alcun dubbio sull’efficacia della misura: «Solo dell’idea che un sostegno alle fasce più fragili della popolazione sia necessario. Quella del reddito di cittadinanza è una misura che come esponente politico rivendico. Si possono migliorare degli aspetti, si deve maggiormente lavorare sulle politiche attive del lavoro, ma come democrazia non possiamo lasciare indietro nessuno».