“Il Superbonus continua a pesare sulle casse dello Stato”. Senza giri di parole, Fratelli d’Italia attacca il Movimento 5 Stelle e il suo leader. Entrato in vigore nel 2020 col governo Conte II, la misura è scaduta alla fine del 2023, ma è un argomento ancora centralissimo nel dibattito politico.

Nella Manovra 2027, l’Esecutivo ha disposto un ulteriore ritardo per l’accredito delle detrazioni spettanti a imprese e contribuenti, con un pagamento dilazionato in rate di dieci anni. Secondo le nuove previsioni della Commissione europea, il debito pubblico italiano raggiungerà il 138,8% del Pil nel 2027, proprio a causa dei crediti fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie. “Gli italiani continuano a pagare il prezzo della campagna elettorale di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Secondo le nuove previsioni della Commissione europea, il debito pubblico raggiungerà il 138,8% del PIL nel 2027. La ragione? I crediti fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie”, recita un post pubblicato sui social da Fratelli d’Italia.

Il Superbonus grillino è pesato, stando alle stime del Ministero dell’economia e delle finanze, 178,8 miliardi di euro. Una cifra pari all’8% del pil italiano. Per questo, il Partito della Premier Meloni ha lanciato una frecciata ai 5 Stelle, chiedendo le scuse di Giuseppe Conte: “Il Superbonus, la misura simbolo del grillismo, continua a pesare sulle casse dello Stato. Avvocato Conte, invece che dare lezioni di spesa pubblica, riconosci le tue responsabilità e chiedi scusa”.