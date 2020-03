Dritto e Rovescio, vergogna di Ottavio Cappellini: "Il coronavirus un'occasione, spazzerà via la media borghesia"

13 marzo 2020 a

Ci tocca sentirà anche queste idiozie. A servirle in diretta tv, a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, nella puntata di giovedì 12 marzo, è lo scrittore Ottavio Cappellani. Rigorosamente in collegamento da Catania, il tizio afferma che "il coronavirus è una grande occasione per l'economia italiana, in cui finalmente verrà spazzata via questa media borghesia della fabbrichetta". Testuali parole: Ottaviani è contento del fatto che l'epidemia "finalmente spazzi via" fabbrichette e media borghesia. Un orrore puro. Una vergogna assoluta, stigmatizzata infatti da tutti gli ospiti in studio, in primis da Giuseppe Cruciani. Non solo il virus, ci tocca fronteggiare anche simili bestialità.