CartaBianca, Bianca Berlinguer e le schermaglie con Matteo Renzi: "Aveva da fare?", "Speriamo non ci sia un'altra pandemia"

Bisogna riavvolgere il nastro fino a martedì sera, quando su Rai 3 è andato in onda CartaBianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Ospite in collegamento, ecco Matteo Renzi, da tempo assente nella trasmissione e da sempre in rapporti non propriamente idilliaci con la Berlinguer. Tanto che introducendolo la conduttrice gli ha subito scoccato una frecciata: "Pensate, non veniva a Cartabianca da tre anni". Il leader di Italia Viva ha abbozzato un sorriso e ha risposto: "Non ci avevo fatto caso". Bianca però non molla: "Lei no, io sì. Aveva troppi impegni? È una mia curiosità personale, come mai curiosamente viene? Le siamo diventati più simpatici?". Domande lasciate in sospeso da Renzi. Alla fine dell'intervista, la Berlinguer ancora insiste: "Speriamo di non rivederla tra tre anni". A questo punto Renzi risponde al fuoco: "Speriamo soprattutto che non ci sia una pandemia, noi possiamo pure rivederci tra tre anni, ma che non sia la pandemia a farci rincontrare". Cala il sipario. Anzi no, postilla: Bianca Berlinguer sbagliava. L'ultima ospitata di Renzi nel suo studio risaliva al 1° marzo 2018, dunque erano poco più di due anni.

