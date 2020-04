Alessandro Sallusti a Non è l'Arena: "Il 31 gennaio Conte ci dice che è tutto sotto controllo. Speranza sparito dai radar"

20 aprile 2020 a

a

a

"I nomi te li faccio subito". Alessandro Sallusti, incalzato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, sulle colpe politiche della situazione italiana, punta il dito contro i massimi responsabili del caos coronavirus.

"Colao come Monti, fra poche settimane...". La profezia di Sallusti fa tremare Conte: cosa deve aspettarsi

"Se dobbiamo parlare di responsabilità, partirei dall'alto: il 31 gennaio il premier Giuseppe Conte in televisione avvisa gli italiani e gli operatori sanitari che era tutto sotto controllo. E poi il ministro della Salute, Roberto Speranza, che non so se ci avete fatto caso è sparito dai radar". "Insomma, quando c'è una Caporetto bisogna andare a prendere Cadorna, non gli altri", gli chiede Giletti. Risposta lapidaria del direttore del Giornale: "Eh beh, se qualcuno ha tradito...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.