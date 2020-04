Non è l'Arena, l'imprenditore Maniscalco contro la Morani in diretta: "Non avete fatto niente, la gente vuole marciare su Roma"

27 aprile 2020 a

a

a

"La gente non vuole più parlare con voi, la gente vuole marciare su Roma e io li sto tenendo buoni". L'imprenditore veneto Riccardo Maniscalco torna a Non è l'Arena, in collegamento con Massimo Giletti, e ha un durissimo faccia a faccia con la sottosegretaria Alessia Morani.

"Chiediamo il congelamento delle tassazioni delle partite Iva fino a fine emergenza. Mettetemi nei nostri panni, di 600 euro non ci facciamo niente". Risposta delle istituzioni? "Dipingere tutto in maniera catastrofica è sbagliato...". ma la Morani viene subito travoltada Maniscalco: "Non avete fatto niente!". "Mi fa parlare?", replica la Morani: "Siete bravi a ripararvi dietro l'educazione, noi l'educazione l'abbiamo persa!".

