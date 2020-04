Riccardo Maniscalco a Non è l'Arena, la rivolta degli imprenditori contro Conte e banche: "Le cose o cambiano o cambiano"

20 aprile 2020 a

"Le cose o cambiano o cambiano". L'imprenditore padovano Riccardo Maniscalco ha fatto il giro del web con un video in cui denuncia le lungaggini burocratiche di Stato e banche per avere un prestito e non veder morire la propria attività.

Massimo Giletti lo contatta a Non è l'Arena, e l'imprenditore è chiaro: "La mia storia descrive la situazione che l'Italia sta vivendo. Ci stiamo preparando, ho avuto centinaia di contatti in questa settimana, vogliamo portare le cose a Roma". La rivolta degli imprenditori potrebbe, dunque, diventare politica: "Non c'è più da parlare. Ho finito i soldi, questo mese sono andato in perdita di quasi 12mila euro".

