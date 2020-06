Carlo Calenda contro Alessia Morani a Quarta repubblica: "Al governo gente che non ha mai gestito neanche una gelateria"

09 giugno 2020 a

Parla Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo economico, e Carlo Calenda continua a scuotere il capo in favore di telecamera. Entrambi sono stati (per pochi mesi) compagni di partito nel Pd, ma ora la prima è rimasta al governo mentre il secondo è finito all'opposizione, praticamente unico nel centrosinistra. E l'ex ministro di Gentiloni continua a far sentire la sua voce (molto) critica nei confronti dell'esecutivo per le mancanze nella ripartenza economica.

"Date 600 euro poi ne chiedete 900, allora va a quel paese". Sallusti sbotta, la Morani balbetta. E la Merlino? Sconcertata



"Al Governo abbiamo persone che non hanno mai gestito neanche una gelateria!", tuona Calenda in studio da Nicola Porro a Quarta Repubblica. "I 120 miliardi di euro che sono stanziati sulle infrastrutture sono sempre gli stessi. Per la Tap c'è stata una battaglia che sembrava la presa alla Bastiglia! Un Paese che fa questo è un Paese che merita quello che ha!". La Morani, in collegamento, prova timidamente a difendersi: "Il Pd insieme a Leu ed Italia Viva ha presentato incentivi anche per le auto non elettriche". Risposta tranchant di Calenda: "Abbiamo bisogno di incentivi non sull'auto elettrica, ma sulle euro 6 anche usate. I 5 stelle non vogliono, perché vogliono solo l'elettrico". E quando si parla nello specifico di cassa integrazione, la Morani va in evidente difficoltà: "l tema delle casse integrazione non arrivate è motivo di preoccupazione per noi, però quando siamo entrati in questa pandemia ci siamo entrati con strumenti non adeguati e ci siamo dovuti inventare ammortizzatori sociali che non esistevano". Replica glaciale di Calenda: "La cassa integrazione è stata anticipata per la maggior parte dalle aziende". Ma a che gioco gioca il governo?

