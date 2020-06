DiMartedì, scontro tra Giannini e Salvini: "Italietta", "Eravamo davanti alla Germania"

10 giugno 2020 a

A DiMartedì di Giovanni Floris, nella puntata in onda su La7 martedì 9 giugno, tutta la spocchia di Massimo Giannini, direttore de La Stampa che si scaglia contro Matteo Salvini. La ragione? Il leghista metteva in evidenza come l'Italia, prima dell'euro, versasse in condizioni migliori, da tutti i punti di vista economici. E Giannini punta il dito, anzi alza il ditino: "Tutte le cose che dice quando parla di questo problema alludono all'Italietta in cui c'era ancora la lira. Italietta sì". E Salvini replica: "Eravamo davanti alla Germania in quell'Italiaetta di cui parla lei. Eh...", accompagnando tutto da vistosi gesti di dissenso. Infine, il leghista aggiunge: "Spiego semplicemente che quando esco da questo studio televisivo la gente non mi chiede di lira o euro, ma chiede quando le daranno la cassa integrazione".

