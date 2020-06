Porta a Porta, Salvini replica a Molinari: "Stati Generali? Non mi pagano per fare sfilate"

12 giugno 2020 a

Siamo a Porta a Porta di Bruno Vespa, ed ecco che ospite in collegamento, il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, alza metaforico ditino e si scaglia contro Matteo Salvini. "Sinceramente mi sorprende la decisione del senatore Salvini di non partecipare agli Stati Generali di Giuseppe Conte", premette. Dunque, aggiunge: "Dopo un disastro come il Covid, che è equiparabile a una guerra non è il momento di dividersi ma di unirsi, un momento in cui l'opposizione può dimostrare senso nazionale". Argomentazione un poco surreale, se si pensa a tutte le proposte rifiutate da Conte e che arrivavano dalle opposizioni. E anche se si pensa ai durissimi e molteplici attacchi del premier a Salvini e Meloni. Il leader della Lega, comunque, risponde a tono: "Perché non vado agli Stati generali? Perché ci pagano per lavorare in Parlamento e fare proposte di legge, non per andare a fare sfilate". Ko tecnico per Molinari.

