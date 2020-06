Giulia Grillo a Omnibus contro Claudio Cerasa: "Vomiti fango contro di noi". La risposta del direttore: ko tecnico

16 giugno 2020 a

a

a

Un clamoroso ko tecnico per la grillina Giulia Grillo a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. L'ex ministro della Salute si confrontava con Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, quotidiano per certo storicamente tutt'altro che tenero nei confronti del M5s. E insomma, trovarsi di fronte Cerasa fa perdere la brocca alla Grillo. La quale attacca: "Ha vomitato fango contro il M5s", urla nel microfono. Ma a Cerasa basta una frase per zittirla, per sbatterle davanti la cruda realtà. Il direttore infatti replica: "Avete alimentato voi la cultura del sospetto", voi grillini ovviamente. Provate a smentirlo...

"Sapevo che stavo per cacciarmi in un vespaio". M5S-Venezuela, il giornalista di Abc difende l'inchiesta: "Tutto quadra"

