Carlo Calenda contro Agnese Pini a In Onda: "Dirigi un giornale, dovresti saperlo". Gelo su La7

Ormai è Carlo Calenda show. Sempre, ovunque e comunque. L'ultimo atto è andato in scena su La7, a In Onda, il programma condotto da David Parenzo e Luca Telese, la puntata è quella di mercoledì 22 luglio. In studio si discuteva di Recovery Fund, a parlarne anche Agnese Pini, la giovanissima direttrice del quotidiano fiorentino La Nazione. E la Pini, secondo Calenda, non è propriamente ferrata sul Recovery Fund e i suoi meccanismi. E il leader di Azione glielo rinfaccia, in modo chiaro e tondo, anche piuttosto arrogantello: "Non sai nemmeno come funziona il Recovery Fund. Dirigi un giornale, dovresti saperlo...", si scaglia contro la Pini.

