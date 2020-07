Maria Elena Boschi: "Coronavirus? Tecnicamente lo abbiamo portato noi in Africa". Dagospia: "La frangetta le fa male al cervello"

29 luglio 2020 a

L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha espresso la sua preoccupazione circa il fatto che gli immigrati, ora, possano portare il coronavirus in Italia, accendendo nuovi focolai. Una presa di posizione che Maria Elena Boschi è stata chiamata a commentare in un'intervista al Corriere della Sera dove ha fatto il punto, tra le altre, su Mes e Recovery Fund ( qui l'approfondimento ). Spiazzante la risposta fornita dalla capogruppo di Italia Viva: "Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi - premette -. La narrazione di Minniti spesso segue il canovaccio di quella di Salvini: è accaduto anche nel 2017-2018. Quello che è certo, però, è che i migranti debbono rispettare le regole sanitarie, quarantena compresa, al pari dei cittadini italiani", ha concluso. Come detto, parole peculiari. Tanto che Dagospia ha riservato a quanto detto dalla Boschi uno dei suoi titoli, cattivi e irriverenti: "Alla Boschi la frangetta nuoce al cervello".

