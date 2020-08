Delmastro attacca Manlio Di Stefano a L'aria che tira, crisi di nervi del grillino: "Non ti permettere, cazz***"

04 agosto 2020 a

a

a

Volano gli stracci a L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7. Sul ring ecco Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia e Manlio Di Stefano del M5s. Si parla di Giuseppe Conte, delle sue mosse controverse, dei continui rinvii. Per il meloniano trattasi di strategia per non perdere la poltrona a Palazzo Chigi, e lo spiega senza troppi giri di parole, puntando il dito contro il grillino: "Hai un rapporto morboso e malato con la realtà", premette. Poi aggiunge: "Almeno Giuseppi ci racconta che tutti i giorni rinvia per sopravvivere. Di Stefano invece ci dice che va tutto bene". Apriti cielo. Evidentemente punto nel vivo, il grillino perde la testa: "Non ti permettere mai più di dire che non ho onesta intellettuale, racconti cazz***". Una clamorosa crisi di nervi.

"Da uno vale uno a io so io e voi non siete un c***". Delmastro di FdI smaschera Conte: lo scandalo-mascherine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.