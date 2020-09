Barbara Palombelli a Danilo Toninelli: "Non si permetta, lo dica in altri programmi", scontro a Stasera Italia

24 settembre 2020 a

a

a

“Toninelli, per favore, non si permetta in questo programma, vada a dire in altri programmi queste cose”. Barbara Palombelli perde la pazienza come raramente gli è capitato in passato. A Stasera Italia la conduttrice non può tollerare le insinuazioni di Danilo Toninelli, che ha attaccato gratuitamente Libero per difendere il M5s: “Anche stavolta non realizzeremo le aspettative di Libero, il Movimento non morirà e continuerà ad essere il motore portante dell’innovazione e delle nuove leggi che passano al Parlamento”.

Poi la Palombelli lo ha messo alle strette sulla ricandidatura di Virginia Raggi a Roma, dato che i 5 Stelle sono spaccati sul tema: “Valutiamo oggettivamente senza interpretazioni giornalistiche di parte”, è stata l’accusa di Toninelli, subito messo al suo posto dalla conduttrice: “Mi scusi ma è una domanda, non c’è nessuna lettura di parte”. Allora l’ex ministro l’ha sparata ancora più grossa: “Capisco che ci sia una presenza di centrodestra dei giornali e delle tv di Berlusconi…”. E la Palombelli lo ha messo al suo posto: “Lei vada a fare i suoi comizi da un’altra parte, perché qui abbiamo fatto parlare tutti in perfetto equilibrio, quindi chieda scusa”.

Myrta Merlino? Non proprio, ecco come la chiama Danilo Toninelli: la gaffe più disastrosa, gelo a L'aria che tira | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.