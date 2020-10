Alessia Morani contro Luigi De Magistris, rissa a L'aria che tira: "Ma lei lo sa che i Comuni non hanno ricevuto un euro?"

16 ottobre 2020 a

"Lei lo sa che i comuni non hanno ancora ricevuto un euro?". A L'aria che tira la rissa tra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e la sottosegretaria all'Economia Alessia Morani del Pd è lo specchio della guerra sul coronavirus tra Stato centrale e regioni.



"Sentir dire da un sindaco di una città importante come Napoli che le responsabilità sono sempre altrove francamente un po' mi avvilisce". E qui il sindaco ex pm si scatena: "Io mi prendo tutte le responsabilità del mondo, dite che è colpa mia che la sanità non funziona e siamo tutti contenti. Ma lei lo sa che i soldi non sono ancora arrivati e i Comuni non riescono a fare i bilanci? Come li finanziamo i servizi? Poi va bene, è colpa dei sindaci e il Paese fa come Ponzio Pilato e si lava le mani".

